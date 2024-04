UBS AG

Wolters Kluwer Buy

13:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer angesichts des in den USA umstrittenen Corporate Transparency Act (CTA) auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Informationsdienstleister habe neue Produkte für Kleinunternehmen eingeführt, die sich mit den neuen Vorschriften beschäftigen, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bedarf für diese könne nun nach einem Rechtsspruch im US-Bundesstaat Alabama gedämpft werden. Von den anstehenden Zahlen zum ersten Quartal erwartet der Experte wahrscheinlich keine Kurstreiber./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 16:53 / GMT

