MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Auf den ersten Blick scheine das Verbot von Rabatten für verschreibungspflichtige Arzneimittel für Internetapotheken eine schlechte Nachricht zu sein, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt komme jedoch nicht überraschend, und werde als Beruhigungsmaßnahme für die lokalen Apotheken gesehen angesichts des großen Potenzials für die Online-Konkurrenz mit Einführung des elektronischen Rezepts ab 2022. An den rosigen Aussichten für Zur Rose ändere sich nichts./ag/ajx