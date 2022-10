FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zur Rose von 76 auf 47 Franken gekappt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Schweizer Online-Apotheke dürfte an die schwache Entwicklung im vergangenen Quartal anknüpfen und für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang berichten, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das stehe wohl im Kontrast zur Shop Apotheke. Das zu erwartende schwache Wachstum in Deutschland sei also Marktanteilsverlusten geschuldet und nicht etwa einem schrumpfenden Markt./gl/tih