ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Die Kapitalerhöhung des Online-Apothekenbetreibers übersteige den von ihm zuvor angenommenen Kapitalbedarf, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Doc-Morris-Mutter sollte als ihre Geschäfte mit weniger Liquiditätsengpässen führen können - vorausgesetzt, die Akzeptanz beim E-Rezept und die operativen Ergebnisse entwickelten sich so wie prognostiziert./tav/mis