ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose nach einem Gespräch mit einem Experten auf dem Gebiet der elektronischen Rezepte auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Seiner Meinung nach dürften die verschiedenen Interessen der an der Einführung des E-Rezepts in Deutschland im Wesentlichen beteiligten Gruppen eine bedeutende Rolle bei den nächsten Schritten spielen, sobald mindestens 30 000 Verschreibungen erfolgreich verarbeitet seien, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien einige der von der Gesellschaft Gematik vor der deutschlandweiten Einführung des E-Rezepts geforderten Kriterien wohl immer noch weniger klar definiert./la/he