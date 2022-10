ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zur Rose von 56 auf 23,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an den langsameren Start des E-Rezepts in Deutschland an./ag/zb