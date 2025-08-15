DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,18 +4,4%Dow44.944 +0,1%Nas21.160 -0,7%Bitcoin97.801 +0,9%Euro1,1662 +0,1%Öl66,85 +1,4%Gold3.346 +0,9%
Active Ownership bei Gerresheimer groß eingestiegen

20.08.25 18:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
44,06 EUR -0,52 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen ein aktivistischer Investor groß eingestiegen. Die luxemburgische Active Ownership hält direkt 5,31 und indirekt 1,88 Prozent an dem Unternehmen, wie aus am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der Investor damit zweitgrößter Anteilseigner bei Gerresheimer.

Wer­bung

Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, sein Glasgeschäft (Moulded-Glass) separieren und anschließend verkaufen zu wollen. Die Entscheidung folgte auf das Ende von Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren. Seit Jahresanfang hat die Gerresheimer-Aktie fast 40 Prozent verloren./he/nas

mehr Analysen