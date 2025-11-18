DAX23.294 -1,3%Est505.568 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.880 -0,7%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,18 +0,2%Gold4.043 -0,1%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
So bewegt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit Einbußen

18.11.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 206,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,40 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 206,20 EUR ab. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 203,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 204,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.413 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 216,85 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 4,91 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 37,04 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 232,60 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,83 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,69 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
