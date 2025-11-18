Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag tiefer

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 203,95 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 203,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 203,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.399 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 216,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,33 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 57,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 232,60 EUR an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

