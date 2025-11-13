AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 18,27 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 18,27 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,22 EUR. Bei 19,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 753.782 Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,14 EUR. Gewinne von 10,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,75 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,14 EUR aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,669 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

