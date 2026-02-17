DAX25.184 +0,7%Est506.069 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.044 +0,2%Euro1,1840 -0,1%Öl69,13 +2,6%Gold4.936 +1,2%
AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica fallen - Bericht zu Apple-Smart-Glass-Vorhaben

18.02.26 13:47 Uhr
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von EssilorLuxottica haben im frühen Handel am Mittwoch unter Druck gestanden. Zuletzt gab der Wert knapp vier Prozent auf 234 Euro nach. Der Börsenwert sank damit in diesem Jahr bereits um rund 13 Prozent auf 108 Milliarden Euro.

Im Vergleich zum Rekordhoch von knapp 324 Euro im November vergangenen Jahres summiert sich der Verlust inzwischen auf fast 30 Prozent. Zudem nähert sich der Kurs den Tiefs aus dem Vorjahr um 230 Euro.

Die Aktie des Brillenkonzerns reagierte auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Apple die Entwicklung von neuen portablen Geräten beschleunige. Dazu zählten auch Smart Glasses. Damit würde der US-Technologiekonzern zum Wettbewerber des französischen Unternehmens.

So ist EssilorLuxottica mit Marken wie Ray Ban und Oakley Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 aber auch vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta./mf/mis

