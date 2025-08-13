AKTIE IM FOKUS: Lanxess vorbörslich belastet von Senkung des Gewinnausblicks
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von LANXESS droht die Abwärtstendenz der vergangenen drei Tage am Donnerstag weiterzugehen. Der Chemiekonzern wurde zum nächsten Branchenunternehmen, das den Gewinnausblick unter anderem wegen der US-Zollpolitik senken muss.
Der Kurs sackte daraufhin auf der Plattform Tradegate mit dort gezahlten 23,57 Euro vorbörslich mit drei Prozent ins Minus. Unter 23,24 Euro wäre der Kurs dann auf dem niedrigsten Niveau seit April.
Wie Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) in einem ersten Kommentar schrieb, ist das Ausmaß der Kürzung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr etwas größer als erwartet.
Für 2025 rechnet Konzernchef Matthias Zachert nun mit einem um bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 520 und 580 Millionen Euro, nachdem bisher 600 bis 650 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Der JPM-Experte schätzt daher, dass die Schwäche der Aktien weitergehen könnte./tih/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|01.07.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|27.06.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.05.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|09.05.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.06.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen