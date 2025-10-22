AKTIEN IM FOKUS: Aus Rückenwind von GE Vernova wird bei Siemens Energy Gegenwind
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwochnachmittag bei den Anlegern von Siemens Energy nur vorübergehend gut angekommen. Lag der Kurs des deutschen Elektrotechnik-Konzerns kurz vor US-Börsenstart noch mit bis zu 3,3 Prozent im Plus, rutschte er nach dem New Yorker Handelsauftakt mit zuletzt 4,6 Prozent tief ins Minus. Im selben Atemzug waren die Titel von GE Vernova in New York nach zunächst freundlichem Auftakt mit 7,5 Prozent in die Verlustzone gesackt.
In ersten Kommentaren verwiesen Experten bei GE Vernova unter anderem auf die Auftragseingänge, die laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz eine starke zugrundeliegende Nachfrage unterstrichen. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist.
Die Freude über all dies währte aber nur kurz, wie die schon in den Auftaktminuten ins Minus gedrehten Vernova-Aktien in New York zeigten. Ein Haar in der Suppe entdeckte Analyst Julien Dumoulin-Smith von Jefferies Research. Er verwies darauf, dass im dritten Quartal die Erwartungen umsatzseitig übertroffen, aber margenseitig verfehlt worden seien./tih/edh/he
