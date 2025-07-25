Aktien Schweiz etwas fester - SIG stürzen nach Gewinnwarnung ab

DOW JONES--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht, nachdem die US-Notenbank am Mittwochabend den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hatte.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 12.049 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Geberit-Aktie. Umgesetzt wurden 13,69 (zuvor: 16,45) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Leitindex von Sonova (+1,7%) und Kühne + Nagel (+1,6%). Größter Verlierer waren Amrize, die sich nachrichtenlos um 3,9 Prozent verbilligten.

Mit an der Spitze des SMI befanden sich auch Richemont mit einem Plus von 1,4 Prozent, ungeachtet der im August erneut kräftig geschrumpften Schweizer Uhrenexporte. Die Analysten von RBC merkten an, dass Richemont weniger von Uhrenexporten abhängig sei als Swatch, deren Aktienkurs um 1,4 Prozent fiel. Und die Analysten der Citi empfahlen Richemont zum Kauf, weil das Unternehmen von der wenig krisenanfälligen Nachfrage nach Schmuck profitiere und mittelfristig gute Aussichten auf höhere Margen habe. Bei Swatch sei die Erholung hingegen mit Unsicherheit behaftet, weshalb die Aktie von Citi mit "Neutral" eingestuft werde.

Partners Group, die schon am Vortag von der strategischen Partnerschaft mit PGIM profitiert hatten, gewannen weitere 1,3 Prozent.

Roche rückten um 0,4 Prozent vor. Der Pharmakonzern kauft für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar das Biopharma-Unternehmen 89bio und verstärkt sich damit im Bereich der Therapie von Adipositas-Begleiterkrankungen. Wichtigster Medikamentenkandidat von 89bio ist ein Mittel zur Behandlung der Fettleber. Novartis (+0,1%) blieben derweil hinter dem Markt zurück.

In der zweiten Reihe brach der Kurs der SIG Group um 24,4 Prozent ein. Das Verpackungsunternehmen hat eine strategische Neuorientierung vorgenommen und die Jahresprognose gesenkt. Zudem wird die Dividende gestrichen.

