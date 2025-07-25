DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.218 +0,4%Nas22.515 +1,1%Bitcoin100.010 +1,6%Euro1,1776 -0,4%Öl67,47 -0,7%Gold3.644 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen! Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen!
Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD! Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Schweiz etwas fester - SIG stürzen nach Gewinnwarnung ab

18.09.25 17:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Partners Group AG
1.102,50 CHF 14,50 CHF 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
150,30 CHF 2,10 CHF 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
261,50 CHF 1,10 CHF 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIG Group
9,50 CHF -3,06 CHF -24,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
149,00 CHF -2,05 CHF -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht, nachdem die US-Notenbank am Mittwochabend den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hatte.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 12.049 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Geberit-Aktie. Umgesetzt wurden 13,69 (zuvor: 16,45) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Leitindex von Sonova (+1,7%) und Kühne + Nagel (+1,6%). Größter Verlierer waren Amrize, die sich nachrichtenlos um 3,9 Prozent verbilligten.

Mit an der Spitze des SMI befanden sich auch Richemont mit einem Plus von 1,4 Prozent, ungeachtet der im August erneut kräftig geschrumpften Schweizer Uhrenexporte. Die Analysten von RBC merkten an, dass Richemont weniger von Uhrenexporten abhängig sei als Swatch, deren Aktienkurs um 1,4 Prozent fiel. Und die Analysten der Citi empfahlen Richemont zum Kauf, weil das Unternehmen von der wenig krisenanfälligen Nachfrage nach Schmuck profitiere und mittelfristig gute Aussichten auf höhere Margen habe. Bei Swatch sei die Erholung hingegen mit Unsicherheit behaftet, weshalb die Aktie von Citi mit "Neutral" eingestuft werde.

Wer­bung

Partners Group, die schon am Vortag von der strategischen Partnerschaft mit PGIM profitiert hatten, gewannen weitere 1,3 Prozent.

Roche rückten um 0,4 Prozent vor. Der Pharmakonzern kauft für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar das Biopharma-Unternehmen 89bio und verstärkt sich damit im Bereich der Therapie von Adipositas-Begleiterkrankungen. Wichtigster Medikamentenkandidat von 89bio ist ein Mittel zur Behandlung der Fettleber. Novartis (+0,1%) blieben derweil hinter dem Markt zurück.

In der zweiten Reihe brach der Kurs der SIG Group um 24,4 Prozent ein. Das Verpackungsunternehmen hat eine strategische Neuorientierung vorgenommen und die Jahresprognose gesenkt. Zudem wird die Dividende gestrichen.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Partners Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Partners Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
13:36Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:36Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen