Allianz erhöht nach Rekordgewinn Dividende deutlich

26.02.26 07:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
377,50 EUR -4,40 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Allianz im vergangenen Jahr einen operativen Rekordgewinn erzielt. Europas größter Versicherer profitierte von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 17,10 Euro bekommen und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Am Vorabend hatte der DAX-Konzern bereits ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro angekündigt.

Der operative Gewinn stieg um 8,4 Prozent auf 17,37 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 17,35 Milliarden gerechnet. Der Konzern selbst hatte zuletzt 17 bis 17,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Unter dem Strich verdiente die Allianz 10,8 Milliarden Euro, ein Plus von 8,5 Prozent.

Im vierten Quartal legte der operative Gewinn um 3,0 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:09 ET (06:09 GMT)

