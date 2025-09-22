DAX23.602 ±-0,0%ESt505.468 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1753 -0,5%Öl68,29 +0,7%Gold3.763 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH/Barclays: Anlegerreaktion bei Gerresheimer übertrieben

24.09.25 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
36,58 EUR -6,24 EUR -14,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

