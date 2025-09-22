ANALYSE-FLASH/Barclays: Anlegerreaktion bei Gerresheimer übertrieben
LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT
