ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 16 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:50 / CET
