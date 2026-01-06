DAX24.942 ±0,0%Est505.980 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.617 -1,0%Euro1,1930 +0,4%Öl65,68 ±-0,0%Gold5.091 +1,6%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

27.01.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
23,58 EUR 2,06 EUR 9,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:50 / CET

