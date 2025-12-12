DAX24.360 +0,3%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.938 +0,2%Euro1,1727 -0,1%Öl61,16 -0,6%Gold4.327 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Brenntag auf 46 Euro - 'Hold'

12.12.25 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,22 EUR 0,22 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler dürfte für das vierte Quartal einen Ergebnisrückgang (Ebita) von 7 Prozent ausweisen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er unter der Konsensschätzung./edh/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
10:26Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
08.12.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
02.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:26Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
08.12.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
28.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen