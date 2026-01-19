DAX24.873 -0,5%Est506.025 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,60 +0,8%Gold5.053 +0,6%
ANALYSE-FLASH/JPMorgan: Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'

11.02.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
18,77 EUR -8,65 EUR -31,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

