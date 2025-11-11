Analystenstimme

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht für RATIONAL so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Aktie von RATIONAL gewinnt auf XETRA zeitweise 0,23 Prozent auf 640 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)