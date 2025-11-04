Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Abend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 270,70 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 270,70 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 271,48 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 268,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.962.927 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 277,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,45 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Apple veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 102,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,19 USD je Aktie.

