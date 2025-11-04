DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Abend

04.11.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Abend

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 270,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,50 EUR 2,30 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 270,70 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 271,48 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 268,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.962.927 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 277,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,45 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Apple veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 102,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026

Apple-Aktie gibt nach: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'

Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
19:21Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:36Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19:21Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen