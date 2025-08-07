Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 220,51 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 221,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 220,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.988.981 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 169,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,26 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 233,38 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

