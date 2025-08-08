DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit KursVerlusten

11.08.25 16:09 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 225,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
196,04 EUR -0,90 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 225,89 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 224,77 USD aus. Bei 227,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.252.018 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 15,14 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,09 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 233,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

