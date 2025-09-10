Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagabend gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 229,91 USD.

Das Papier von Apple legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 229,91 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 230,14 USD. Bei 226,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.815.823 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,13 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 234,80 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 85,78 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,37 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

