Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

12.08.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 227,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 227,77 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 229,93 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.251.917 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 14,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Abschläge von 25,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 233,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

pio3 / Shutterstock.com

