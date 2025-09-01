AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 119,42 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 119,42 GBP. Bei 119,86 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 118,42 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.675 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,83 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

