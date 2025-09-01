DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,04 -0,5%Gold3.548 -0,3%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag behauptet

04.09.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 122,22 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
139,75 EUR -6,20 EUR -4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 122,22 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,56 GBP zu. Bei 121,32 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 122,04 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 360.877 Stück gehandelt.

Bei 131,20 GBP erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 6,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,43 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,72 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS lag bei 1,18 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

