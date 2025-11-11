DAX23.957 ±-0,0%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,51 +0,7%Gold4.139 +0,6%
Aktienkurs aktuell

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagmittag stärker

11.11.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 133,58 GBP.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
AstraZeneca PLC
151,65 EUR 2,30 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AstraZeneca konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 133,58 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 134,60 GBP. Bei 134,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 306.296 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 134,60 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit einem Kursverlust von 28,33 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,29 GBP an.

Am 06.11.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,27 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 05.02.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,18 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
06.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

