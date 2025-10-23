AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag verlustreich

Kurs der AstraZeneca

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 125,08 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 125,08 GBP. Bei 124,32 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 124,32 GBP. Zuletzt wurden via London 311.308 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 129,72 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 23,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,95 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel