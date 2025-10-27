AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Mittag nach

AstraZeneca im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 124,67 GBP abwärts.

Das Papier von AstraZeneca befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 124,67 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,46 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,30 GBP. Zuletzt wechselten via London 122.512 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,72 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 3,89 Prozent niedriger. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 23,20 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,80 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel