AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von AstraZeneca zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die AstraZeneca-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 125,32 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 125,32 GBP. Bei 126,16 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 124,46 GBP. Mit einem Wert von 125,30 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 371.992 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,72 GBP markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 23,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,80 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

