AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 118,28 GBP.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 118,58 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,58 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 34.897 Stück.
Bei 133,38 GBP erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,77 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,06 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,72 GBP an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,82 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.
