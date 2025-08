BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Boden

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 42,08 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 42,08 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,13 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 430.690 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,85 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,12 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67 EUR an.

BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je BASF-Aktie.

