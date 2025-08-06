DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
BASF Aktie News: BASF haussiert am Donnerstagnachmittag

07.08.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: BASF haussiert am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 45,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,76 EUR 2,07 EUR 4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 45,19 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 45,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 3.411.005 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 21,84 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 17,24 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,44 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF

