BASF Aktie News: BASF kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 44,85 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,01 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 44,56 EUR. Bei 44,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 360.795 BASF-Aktien.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 16,61 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,50 EUR.
BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
