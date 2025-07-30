DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
BASF im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag fester

13.08.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 45,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,32 EUR 0,53 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 45,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 723.846 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 17,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

