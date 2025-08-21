BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,65 EUR zu.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 47,65 EUR. Bei 47,91 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 47,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 331.030 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Hot Stocks heute: BASF Aktie: Trendwende ist gelungen - DAX liegt flach im Wasser (Signal kommt)

Hot Stocks heute: BASF Aktie - Long Trade mit Hebel 5

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht