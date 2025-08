Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 107,75 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 107,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 107,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.309 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,18 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 138,90 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie.

