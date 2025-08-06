DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Nachmittag fester

07.08.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 100,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
100,65 EUR 2,73 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 100,75 EUR. Bei 101,05 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 287.121 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 137,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 26,83 Prozent niedriger. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,17 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,40 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie mit Verlusten: Beiersdorf senkt Umsatzprognose

Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
14:11Beiersdorf OutperformBernstein Research
12:36Beiersdorf SellUBS AG
11:36Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
09:06Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
