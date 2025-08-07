Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 100,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 100,80 EUR zu. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 102,30 EUR zu. Bei 100,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 178.300 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,52 EUR am 06.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 8,21 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 129,40 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Beiersdorf-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie