Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 100,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 100,30 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 127.500 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 27,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,76 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,47 EUR im Jahr 2025 aus.

