Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Montagvormittag

18.08.25 09:25 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Montagvormittag

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 102,50 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 102,50 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 102,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.815 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 34,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 10,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Beiersdorf-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
