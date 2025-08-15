Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Beiersdorf hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 101,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,75 EUR. Bei 101,75 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,85 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.924 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,33 Prozent. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.
Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.
Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie
Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy
Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
Beiersdorf-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen