Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit stabiler Tendenz

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 101,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,75 EUR. Bei 101,75 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,85 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.924 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,33 Prozent. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Beiersdorf-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie