Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag in Grün

19.08.25 12:05 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag in Grün

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 102,95 EUR zu.

Beiersdorf AG
102,70 EUR 1,00 EUR 0,98%
Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 102,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 103,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,65 EUR. Zuletzt wechselten 12.873 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 11,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,46 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
