Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag nahezu unverändert

22.08.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 100,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
100,15 EUR -0,55 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,70 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,95 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 100,10 EUR. Bei 100,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.004 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 26,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,12 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,22 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

