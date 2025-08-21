Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag schwächer

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 100,00 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 100,00 EUR abwärts. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,70 EUR nach. Mit einem Wert von 100,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 58.103 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,22 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Coty-Aktie bricht nach Zahlen zweistellig ein - Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?

Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy