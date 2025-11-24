Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 90,20 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 52,66 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 3,53 Prozent wieder erreichen.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 52,66 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 3,53 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,00 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

