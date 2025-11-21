DAX23.062 -0,9%Est505.502 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.153 +0,3%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,23 -1,5%Gold4.073 -0,1%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

21.11.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 88,84 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 88,84 EUR nach oben. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 89,16 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134.996 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 119,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

