Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88,88 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 88,88 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,26 EUR an. Bei 88,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.888 Beiersdorf-Aktien.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 54,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

