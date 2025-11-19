Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Beiersdorf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 89,02 EUR.

Mit einem Wert von 89,02 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 89,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 88,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 4.594 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 35,35 Prozent niedriger. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht